Врачи выявили психическое расстройство у певицы Анны Плетневой

PR-менеджер 41-летней российской солистки группы «Винтаж» и экс-участницы проекта «Лицей» Анны Плетневой Роман Петрухин подтвердил информацию о том, что артистка страдает расстройством диссоциативной идентичности, то есть раздвоением личности.

11 июня в СМИ появилась информация о том, что Плетнева страдает раздвоением личности. При этом публиковалась соответствующая справка из ФГБУ НМИЦПН имени В.П. Сербского.

Согласно справке, певица освобождается «от ответственности за совершение любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий во время проведения концертных выступлений и других публичных мероприятий», пишет «Вечерняя Москва».

«Да, такая бумага действительно имеется. Анна этого никогда не скрывала и много раз говорила о том, что на сцене она одна, а дома совершенно другая», – подтвердил информацию Петрухин

«Но не нужно думать, что это заболевание. Это только помогает ей в работе», – добавил PR-менеджер артистки.

Плетнева выступала с «Лицеем» после ухода из проекта Лены Перовой, позже создала «Кофе с дождем», где выступала певицей и продюсером. В 2006 году артистка создала группу «Винтаж» вместе с бывшим участником «Амеги». Также она выступала в роли композитора сериала «Кадетство».