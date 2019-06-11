Эксперты призвали воздержаться от акции в поддержку Голунова в День России

Тем, кто сопереживает журналисту Ивану Голунову, следует оставить в покое его адвоката и следственные органы, чтобы они продолжили работу без давления, считают эксперты. Они также призывают поддержать обвиняемого публичным массовым мероприятием в любой другой день, но не праздничный.

Адвокат Сергей Поляков отмечает, что все, кто выступает в защиту Голунова, считают необходимым, чтобы дело в отношении него было прекращено «сейчас и немедленно», сообщает РАПСИ. «Но изначально вообще-то надо дать следователям спокойно поработать. Не надо нагнетать обстановку – скандализация правосудия недопустима и никому на пользу не идет. Завтра государственный праздник, запланированы разные мероприятия. Все незаконные шествия – они в этот день не нужны. Не потому, что я противный и не хочу, чтобы люди требовали беспристрастности, но это должно быть согласовано, должны быть приняты меры безопасности. В противном случае все это приведет к провокациям. Хотя сами по себе призывы уже являются провокацией, я так считаю», – сказал Поляков.

Он пояснил, что, по его данным, мэрия города согласовывает мероприятие в поддержку журналиста Голунова на 23 июня.

«Тогда для чего еще идет обсуждение по поводу завтра – я причин не вижу. Что касается нарушений, которые якобы были допущены при задержании обвиняемого, то им еще будет дана соответствующая оценка. У него для этого есть защитник – дайте ему поработать», – сказал Поляков.

Адвокат Алексей Мельников выразил мнение, что общественная реакция на задержание Голунова понятна и иллюстрирует серьезные проблемы в сфере уголовного правоприменения и, в частности, проблему защищенности журналистов.

«Эта общественная реакция во многом предопределила взвешенный подход со стороны суда, избиравшего меру пресечения. Однако сама по себе попытка использовать эту тему для проведения массовых мероприятий кажется мне не вполне оправданной и даже неправильной, так как получается, что люди, выходя на массовое мероприятие, хотят подменить собой тот же суд. Получается, к примеру, у меня есть подзащитный, который незаконно находится больше года в СИЗО – Сергей Хачатуров, – но в его поддержку никто не проводит никаких митингов, хотя его права нарушены сильнее, чем Голунова. Так что происходящее – просто попытка оседлать эту тему», – заявил он.

Мельников добавил, что у российского общества «отсутствует вера в независимое следствие и в суд», хотя сейчас «суд повел себя достаточно справедливо».

«Но шествия и митинги – это не тот способ, которым можно что-то решить. И совсем неудачным является выбор Дня России для такого мероприятия», – заключил Мельников.

Адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что во всем мире к шествиям и митингам в поддержку кого-то из осужденных или подсудимых относятся достаточно спокойно и «нигде не усматривают давление на следствие».

«Здесь важно, чтобы следствие не поддавалось такому давлению, а мы видим, что оно уже готово поддаться, исходя из меры пресечения Голунова. Я только за, что его отправили под домашний арест, но это противоречит нашей практике, поэтому я жду, что и обычных, простых граждан по такой статье будут отправлять под домашний арест. Проблема в том, что на российское следствие можно повлиять и надавить с помощью таких мероприятий. Но я надеюсь, что следствие не поддастся давлению. Зная эту аудиторию, которая готовит шествие, можно предположить, что они запросто могут совершить какую-то провокацию. Потому что, на мой взгляд, их интересует не Голунов, а в любой форме дискредитация действующей власти. Их задача – не помочь Голунову, а устроить скандал», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Роман Кичин отметил, что подгадывание даты для подобного мероприятия – банальная форма протеста и простое желание идти наперекор властям.

«Это старая тема, она во все времена действует – подставлять других людей. Это ведь определенная тусовка, у них целевая аудитория такая. И я считаю, что здесь нельзя исключать провокации, ведь всегда есть люди, которые ради них живут и приходят на такие акции. Сама по себе ситуация с Голуновым несерьезная, ее раздули до невероятного масштаба непонятно почему. Таких дел тысячи и это никого не беспокоит», – считает он. По его словам, люди просто раскручивают повод и выжимают из темы максимум, хотя повода как такового нет.

Адвокат Сталина Гуревич отметила, что из шествия выйдет ровно то, «для чего оно и задумывается» – «будет в очередной раз показана картинка кровавой России, которая живет под гнетом тиранов».

«Цель исключительно такая. Никакое шествие в поддержку Голунова не нужно: у Голунова сейчас прекрасный адвокат, который во всем разберется и будет защищать его интересы. Если Голунов не виновен, он будет оправдан. Если виновен, меру его наказания будет решать суд. В любом случае никакая толпа не должна и не может влиять на законность расследования уголовного дела ни при каких обстоятельствах. То есть нельзя толпой заставлять привлечь к уголовной ответственности или освободить от нее. Это недопустимо», – уверена адвокат Сталина Гуревич.

По ее мнению, то, что шествие будет устраиваться там, где гуляют люди, безусловно, является умыслом для создания визуальной массовости.

«То есть, грубо говоря, будет тысяча человек, из этой тысячи максимум сто будут за Голунова, а девятьсот будут гулять, но скажут, что была тысяча человек в поддержку Голунова. Естественно, могут пострадать люди, которые будут просто идти мимо», – сказала Гуревич.

Ранее стало известно, что московские власти обратятся в прокуратуру в связи с планами ряда журналистов провести 12 июня марш в защиту корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Вице-мэр столицы Александр Горбенко подчеркнул, что такие меры будут приняты из-за отказа инициаторов марша идти на контакт по вопросу безопасности граждан.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, но это прерогатива местных властей.

Напомним, Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.