Празднование Дня России пройдет на 40 площадках в Москве

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Комбайнеры вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ - это, прежде всего, освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...

Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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            Празднование Дня России пройдет на 40 площадках в Москве

            11 июня 2019, 14:20

            Текст: Мария Бобылева

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            Празднование Дня России пройдет 12 июня в Москве и в федеральных округах. В российской столице на 40 площадках участники крупнейшего исторического фестиваля «Времена эпохи» из более чем 20 стран расскажут о богатой истории России.

            В этом году фестиваль «Русский мир» станет центральной площадкой празднования Дня России в Подмосковье. В частности, более 10 тысяч человек соберутся на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде. В рамках праздника будут работать три главные и 27 различных тематических площадок, а центральная сцена станет местом проведения концерта фольклорных и национальных коллективов, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

            Мероприятие откроется исторической реконструкцией сражения за Троице-Сергиев монастырь. Гости смогут увидеть соревнования по тайскому боксу, боевому самбо, панкратиону, вольной и классической борьбе, борьбе на поясах и многим другим видам национальных единоборств. На возведенной конноспортивной арене пройдут соревнования по конноспортивной игре Кок Бору, джигитовке, борьбе на конях и шоу силачей.

            Также на «Русском мире» будут обустроены специальные площадки для традиционной игры кила и городошного спорта, можно будет посоревноваться в перетягивании каната и воздушно-силовой атлетике, а также понаблюдать за искусством современного мечевого боя. Помимо спортивной и творческой составляющих, одним из эпицентров станут этнические и развлекательные зоны. Гостям фестиваля расскажут о жизни и быте народов России и стран Евразии. Желающие смогут измерить силу своего удара, познакомиться с банным искусством, полакомиться на съестных рядах и увезти с собой сувенир с ярмарки.

            Праздничные мероприятия запланированы и в Бородино, где откроется военно-исторический лагерь, посвященный истории России XIX-XXI веков. Здесь соберутся около трех тысяч детей со всех регионов России. Кроме того, в этом году лагерь приобретает статус международного и примет группу из Белоруссии. Пребывание в полевом лагере для ребят станет настоящим погружением в историческую эпоху двух Отечественных войн, где они узнают то, что не прочитают в книгах и не найдут в интернете. Дети смогут принять участие в мастер-классах, научных мероприятиях, лекциях и военных построениях

            Мероприятия в лагере охватят три исторических периода: 19-й век и Отечественная война 1812 года, 20-й век и Великая Отечественная война, а также 21-й век. Последняя часть будет посвящена работе подразделений специального назначения Росгвардии.

            Около лагеря оборудуют спортивные и игровые площадки и места для реконструкции двух исторических эпизодов: сражения в Отечественную войну 1812 года и боев на Можайской линии обороны в октябре 1941 года.

            Тем временем по всей Москве запланированы экспозиции, которые покажут различные эпохи от античности до советского времени. Так, на Гоголевском бульваре можно будет увидеть театральную постановку о Первой мировой войне и поэтическую композицию из стихов о Гражданской войне. На Тверском бульваре пройдет театрализованная программа с участием каравана верблюдов и представление, в рамках которого будут отыгрываться события обороны Шипки. На Рождественском бульваре покажут «Историю Америки за 15 минут», а на Чистопрудном бульваре пройдет вечер русских и французских романсов.

            На Поклонной горе, на площади у Музея Победы, 12 июня в 14.00 состоится инклюзивный флешмоб «Мы – Россия». Более 400 людей с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из разных организаций соберутся вместе и выстроятся в буквы, из которых сложится фраза «Мы – Россия». Они раскроют зонты, образуя триколор государственного флага. После этого участники раздадут прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться. Флешмоб поможет привлечь внимание общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, объединит несколько сотен самых разных представителей общества – волонтеров и тех, кто нуждается в их помощи.

            Также на Поклонной горе запланирована концертная программа с выступлением молодежных музыкальных исполнителей, шоу талантов «Открытый микрофон», творческие мастер-классы, работа мобильной фотостудии.

            В парке «Коломенское» пройдет музыкальный фестиваль «Россия». Взрослые и дети смогут увидеть выступления прославленных коллективов, поводить хоровод вместе с коллективом Московского государственного историко-этнографического театра или потанцевать со звездами танцевального шоу на телеканале ТНТ. В парке состоится турнир святого Георгия – один из лучших рыцарских турниров современности. Пять рыцарей из России будут сражаться за звание чемпиона с гостями из Франции, Канады, Австралии, Великобритании и Белоруссии. Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» представит специальную версию спектакля «Левша» – историю о талантах России и любви к Родине. Фестиваль завершится грандиозным концертом московского театра танца «Гжель», который расскажет языком танца о народных российских промыслах, передаст их дух и красоту.

            На Измайловском острове в День России пройдет торжественный патриотический концерт в традициях Инвалидных концертов XIX-XXI веков. Как отмечают организаторы, патриотический подъем и рост национального самосознания после Отечественной войны 1812-1814 годов способствовали оживлению всей культурной жизни России. Одним из таких проявлений явились Инвалидные концерты. Они регулярно устраивались на протяжении 100 лет – с 1813 по 1914 год. Их главной задачей было оказание помощи инвалидам, солдатским вдовам и сиротам, пострадавшим в войне против Наполеона, а затем во всех войнах, в которых участвовала Российская империя.

            В парке им. Горького пройдет пиано-марафон «Piano Импровизация». Посетители парка смогут услышать импровизации на различные музыкальные темы: советские композиторы, русская опера и другие. Пианисты-импровизаторы будут сменять друг друга после 15-минутных музыкальных зарисовок, передавая друг другу клавишную эстафету.

            На Красной площади с 19.30 до 21.20 состоится большой праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России. Ведущими станут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. В программе примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков, Федук и многие другие популярные артисты. По окончании концерта состоится праздничный фейерверк.


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