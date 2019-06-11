Празднование Дня России пройдет на 40 площадках в Москве

Празднование Дня России пройдет 12 июня в Москве и в федеральных округах. В российской столице на 40 площадках участники крупнейшего исторического фестиваля «Времена эпохи» из более чем 20 стран расскажут о богатой истории России.

В этом году фестиваль «Русский мир» станет центральной площадкой празднования Дня России в Подмосковье. В частности, более 10 тысяч человек соберутся на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде. В рамках праздника будут работать три главные и 27 различных тематических площадок, а центральная сцена станет местом проведения концерта фольклорных и национальных коллективов, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Мероприятие откроется исторической реконструкцией сражения за Троице-Сергиев монастырь. Гости смогут увидеть соревнования по тайскому боксу, боевому самбо, панкратиону, вольной и классической борьбе, борьбе на поясах и многим другим видам национальных единоборств. На возведенной конноспортивной арене пройдут соревнования по конноспортивной игре Кок Бору, джигитовке, борьбе на конях и шоу силачей.

Также на «Русском мире» будут обустроены специальные площадки для традиционной игры кила и городошного спорта, можно будет посоревноваться в перетягивании каната и воздушно-силовой атлетике, а также понаблюдать за искусством современного мечевого боя. Помимо спортивной и творческой составляющих, одним из эпицентров станут этнические и развлекательные зоны. Гостям фестиваля расскажут о жизни и быте народов России и стран Евразии. Желающие смогут измерить силу своего удара, познакомиться с банным искусством, полакомиться на съестных рядах и увезти с собой сувенир с ярмарки.

Праздничные мероприятия запланированы и в Бородино, где откроется военно-исторический лагерь, посвященный истории России XIX-XXI веков. Здесь соберутся около трех тысяч детей со всех регионов России. Кроме того, в этом году лагерь приобретает статус международного и примет группу из Белоруссии. Пребывание в полевом лагере для ребят станет настоящим погружением в историческую эпоху двух Отечественных войн, где они узнают то, что не прочитают в книгах и не найдут в интернете. Дети смогут принять участие в мастер-классах, научных мероприятиях, лекциях и военных построениях

Мероприятия в лагере охватят три исторических периода: 19-й век и Отечественная война 1812 года, 20-й век и Великая Отечественная война, а также 21-й век. Последняя часть будет посвящена работе подразделений специального назначения Росгвардии.

Около лагеря оборудуют спортивные и игровые площадки и места для реконструкции двух исторических эпизодов: сражения в Отечественную войну 1812 года и боев на Можайской линии обороны в октябре 1941 года.

Тем временем по всей Москве запланированы экспозиции, которые покажут различные эпохи от античности до советского времени. Так, на Гоголевском бульваре можно будет увидеть театральную постановку о Первой мировой войне и поэтическую композицию из стихов о Гражданской войне. На Тверском бульваре пройдет театрализованная программа с участием каравана верблюдов и представление, в рамках которого будут отыгрываться события обороны Шипки. На Рождественском бульваре покажут «Историю Америки за 15 минут», а на Чистопрудном бульваре пройдет вечер русских и французских романсов.

На Поклонной горе, на площади у Музея Победы, 12 июня в 14.00 состоится инклюзивный флешмоб «Мы – Россия». Более 400 людей с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из разных организаций соберутся вместе и выстроятся в буквы, из которых сложится фраза «Мы – Россия». Они раскроют зонты, образуя триколор государственного флага. После этого участники раздадут прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться. Флешмоб поможет привлечь внимание общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, объединит несколько сотен самых разных представителей общества – волонтеров и тех, кто нуждается в их помощи.

Также на Поклонной горе запланирована концертная программа с выступлением молодежных музыкальных исполнителей, шоу талантов «Открытый микрофон», творческие мастер-классы, работа мобильной фотостудии.

В парке «Коломенское» пройдет музыкальный фестиваль «Россия». Взрослые и дети смогут увидеть выступления прославленных коллективов, поводить хоровод вместе с коллективом Московского государственного историко-этнографического театра или потанцевать со звездами танцевального шоу на телеканале ТНТ. В парке состоится турнир святого Георгия – один из лучших рыцарских турниров современности. Пять рыцарей из России будут сражаться за звание чемпиона с гостями из Франции, Канады, Австралии, Великобритании и Белоруссии. Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» представит специальную версию спектакля «Левша» – историю о талантах России и любви к Родине. Фестиваль завершится грандиозным концертом московского театра танца «Гжель», который расскажет языком танца о народных российских промыслах, передаст их дух и красоту.

На Измайловском острове в День России пройдет торжественный патриотический концерт в традициях Инвалидных концертов XIX-XXI веков. Как отмечают организаторы, патриотический подъем и рост национального самосознания после Отечественной войны 1812-1814 годов способствовали оживлению всей культурной жизни России. Одним из таких проявлений явились Инвалидные концерты. Они регулярно устраивались на протяжении 100 лет – с 1813 по 1914 год. Их главной задачей было оказание помощи инвалидам, солдатским вдовам и сиротам, пострадавшим в войне против Наполеона, а затем во всех войнах, в которых участвовала Российская империя.

В парке им. Горького пройдет пиано-марафон «Piano Импровизация». Посетители парка смогут услышать импровизации на различные музыкальные темы: советские композиторы, русская опера и другие. Пианисты-импровизаторы будут сменять друг друга после 15-минутных музыкальных зарисовок, передавая друг другу клавишную эстафету.

На Красной площади с 19.30 до 21.20 состоится большой праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России. Ведущими станут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. В программе примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков, Федук и многие другие популярные артисты. По окончании концерта состоится праздничный фейерверк.