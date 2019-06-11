Баскетболистов «Химок» обокрали во время игры с ЦСКА

Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

По словам представителя ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, в полицию поступило сообщение, что во время матча в Химках из раздевалки игроков клуба пропали личные вещи и деньги, передает РИА «Новости».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)», – сказала Петрова.

Точный размер ущерба и количество пострадавших сейчас устанавливают сотрудники полиции. Правоохранители также изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые запечатлели предполагаемого преступника.

Как передает телеканал «360», в день ограбления игроки химкинского клуба получили зарплату. Скорее всего, злоумышленник знал об этом.

Позже запись с видеокамеры разместили в соцсетях. На кадрах видно, что на злоумышленнике висела аккредитация, вероятно – прессы.

Матч закончился победой ЦСКА со счетом 80:62. Армейцы в девятый раз стали победителями лиги.