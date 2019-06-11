Тела четырех человек обнаружены на поднятом из Дуная катере

Тела четырех человек, по предположительным данным, обнаружены на борту катера, поднятого из Дуная в Будапеште.

По данным Associated Press, операция по поднятию судна началась в 6.30 по местному времени (7.30 мск), в это время на барже рядом с частями поднятого судна были замечены спасатели с носилками, на которых лежали мешки, предположительно, с телами погибших, передает РИА «Новости».

Позже военный атташе посольства Южной Кореи в Будапеште сообщил, что катер поднят из воды, а операция по поиску пропавших без вести продолжается.

Напомним, 29 мая на Дунае у здания парламента Венгрии в центре Будапешта столкнулись два катера. На борту одного из них были туристы из Южной Кореи.

Согласно последним данным, в результате крушения погибли 19 граждан Южной Кореи, еще семеро числятся пропавшими без вести.