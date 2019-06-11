Евросоюз захотел укрепить влияние в мире

В ближайшие пять лет Европейский Союз (ЕС) намерен сосредоточить внимание на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире следует из проекта стратегического плана до 2024 года.

Документ разработан для саммита ЕС, который состоится во второй половине июня. В ближайшее время представители государств – членов Союза обсудят проект стратегического плана. В него могут быть внесены изменения, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Составители плана считают, что в области внешней политики ЕС следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции.

В экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики, а также «более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику».

Кроме того, указывается, что возможность расширения ЕС остается.

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделили необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Также авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, защиту принципа верховенства закона.

При этом в плане не указаны конкретные новые цели в области защиты климата.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС.