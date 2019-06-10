Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Украинские города – Белая Церковь и Умань – остались без водоснабжения из-за попадания опасных химикатов в реку. Воды в резервуарах для снабжения жителей города Белая Церковь хватит на 24 часа, а в Умани – на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что в ночь на 9 июня в селе Збаржевка микроавтобус Mersedes Sprinter, который перевозил около тонны опасных для организма человека удобрений, попал в аварию. В итоге химикаты попали в реку Рось.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся в реку, а несколько емкостей с ядом сгорели. Сейчас полицейские проверяют, произошло ли это в результате ДТП или их подожгли умышленно.

Также выяснилось, что химикаты были краденые, водитель с места аварии скрылся. В администрации района попросили граждан временно не купаться в реке и не ловить рыбу. «На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения», – отметили в Белоцерковской районной госадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Северное море упало 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами.