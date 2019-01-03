Контейнеры с ядовитыми химикатами упали с грузового судна в Северное море

С одного из крупнейших в мире контейнеровозов Zoe в Северное море упало 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, сообщают СМИ Нидерландов.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, инцидент произошел из-за сильных волн в ночь на среду у немецкого острова Боркум.

На момент получения информации большинство из упавших контейнеров оставалось в воде, передает ТАСС.

В трех боксах перевозились органические пероксиды, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Береговая охрана Нидерландов призвала жителей не пытаться вскрывать контейнеры, которые выносит на побережье.

Как минимум 21 контейнер с игрушками, мебелью и автомобильными запчастями прибило к побережью голландских островов Влиланд и Терсхеллинг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Maritime Bulletin.

При этом местонахождение боксов с реактивными химикатами на данный момент неизвестно, передает РЕН ТВ со ссылкой на RTLniews.