Финских пограничников напугала российская яхта-монстр

Сотрудники береговой охраны Финляндии во время патруля приняли российскую яхту, стилизованную под древнерусскую ладью, за «трехголового монстра».

Как пишет местная газета Ilta-Sanomat, 9 июня в Финском заливе пограничники получили сигнал о неопознанном судне. Во время проверки экипаж патрульного катера обнаружил в тумане странный объект, который охарактеризовали как «трехголового монстра», передает РИА «Новости».

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», – рассказал один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.

Выяснилось, что российская яхта в стиле древнерусской ладьи с экипажем из семи человек через территориальные воды Финляндии и Швеции следовала на фестиваль в Осло.

Ранее сообщалось, что яхты российских бизнесменов назвали лучшими в Лондоне.