Яхты российских бизнесменов назвали лучшими в Лондоне

Яхты двух российских бизнесменов попали в список победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, проходившей в Лондоне.

Лучшей парусной яхтой 2019 года жюри конкурса признало судно Black Pearl. По данным Forbes, владелец яхты – сооснователь и бывший акционер тюменской нефтяной компании «Бурнефтегаз» Олег Бурлаков, а примерная стоимость яхты – 220 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, судно получило награду в категории «Парусные яхты длиной 60 метров и больше».

Также лучшей моторной яхтой года стало судно под названием DAR, им владеет бывший акционер компании «Стройгазконсалтинг» (один из крупнейших подрядчиков Газпрома) – Зияд Манасир. Последний раз он входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России в 2016 году, тогда его состояние оценивалось в 600 млн долларов.

Уточняется, что нос яхты напоминает пасть акулы, а мачта – плавник. DAR также была признана лучшей в категории «Моторные лодки водоизмещением от 2000 тонн».

Ранее сообщалось, что восемь яхт российских миллиардеров заметили у Канн.