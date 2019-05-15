У Канн заметили восемь яхт российских миллиардеров

Яхты российских миллиардеров обнаружили у берегов Канн, где 14 мая открылся международный кинофестиваль.

Фотоподборку яхт, владельцами которых являются, предположительно, российские олигархи, сделал журнал Forbes.

Среди попавших в объектив камер журналистов судов оказались яхты Романа Абрамовича Eclipse стоимостью 460 млн долларов и Sussuro стоимостью 15 млн долларов, Dilbar Алишера Усманова за 550 млн долларов, Quantum Blue Сергея Галицкого, цена которой 225 млн долларов. Всего у Лазурного берега были обнаружены восемь яхт российских бизнесменов.

В публикации отмечается, что кинофестиваль в Каннах – одно из самых популярных направлений сезона, и каждый год «суперяхты встают на якорь вдоль всей Французской Ривьеры».

Ранее были названы самые экстравагантные покупки российских олигархов.