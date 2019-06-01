МИД Косово потребовал расследования ООН в отношении избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который ранее пострадал во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

«ООН – организация мира, безопасности и глобальное правосудие, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире», – заявил Пацолли, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что будет требовать от дипмиссии Косово в США, чтобы во время дискуссии о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос Краснощекова как дело, «которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка» в Косово.

Пацолли также добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.

Напомним, 28 мая Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами.

Избитого россиянина отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Позже власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата. На это заявление отреагировали в МИД России.

В ООН заявили о незаконности объявления россиянина персоной нон грата в Косово.