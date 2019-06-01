Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в московском ресторане

Встреча Гоши Куценко и Алексея Воробьева на частной вечеринке в одном из ресторанов Москвы закончилась постановочной дракой.

«Если честно, мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили», – рассказала гостья вечера изданию StarHit.

Издание отмечает, что конфликт был быстро ликвидирован, Куценко и Воробьев не пострадали и отказались от госпитализации.

А позже стало известно, что драка произошла в соответствии со сценарием для съемок клипа.

«У меня до сих пор болит нога – оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков – моделей, которые тоже участвовали в съемках. Да и девушки пусть не скромничают: и Анна Калашникова, и Татьяна Карматкова, сыгравшие главные роли, от души вцепились друг в друга и даже опрокинули стол с пирамидой шампанского, под которым пряталась Лена Ленина со своей крохотной собачкой», – сказал Воробьев «Комсомольской правде».

Он уточнил, что для натуралистичности событий посетителей заведения предупреждать не стали.

«Мы, конечно, шокировали и владельцев, и гостей заведений. Поэтому как режиссер и сценарист я беру на себя всю ответственность за травмы и разрушения, которые мы учинили», – добавил Воробьев.

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