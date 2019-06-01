Минздрав назвал число пострадавших при взрывах в Дзержинске

В Министерстве здравоохранения уточнили, что во время взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 39 человек, госпитализированы десять.

«По состоянию на 16.00: пострадало 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализировано 10 пострадавших, из них 8 человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска», – сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

В ведомстве также уточнили, что еще два человека в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области.

Ранее МЧС заявило о 38 пострадавших.

Напомним, в Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрывв цехе по производству тротила, после чего возник пожар.

Позже в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде. Также жители Дзержинска запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов.