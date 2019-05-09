Стали известны дата и место прощания с композитором Крылатовым

Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле, сообщила дочь музыканта Мария.

Мария Крылатова сообщила, что прощание состоится в субботу «в храме «Отрада и утешение» на Ходынском поле, который за Боткинской больницей», передает РИА «Новости».

Она добавила, что композитора похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой.

Напомним, народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в среду на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.