Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего «Суперджета»

Член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал ошибки, которые могли допустить пилоты «Суперджета», загоревшегося после приземления.

Сытник обратил внимание на то, что «самолет подчинялся рулям» и «слушался воли летчика». По его мнению, вопрос попытаются свести к «проблемам с самолетом, с полосой, с погодой», передает РИА «Новости».

Однако Сытник напомнил, что в Sukhoi Superjet 100 «за годы эксплуатации 13 раз попадала молния», но самолеты продолжали нормально функционировать. Он отметил, что «летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом».

Сытник считает, что пилоты сгоревшего самолета «при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции», а в результате потеряли связь и автоматику.

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5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Сообщалось, что электронные системы авиалайнера отказали из-за удара молнии.

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