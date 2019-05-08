Иран решил выходить из ядерной сделки поэтапно

Выход Тегерана из ядерной сделки планируется осуществлять поэтапно, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Он отметил, что выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе «поставлен на повестку дня», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.