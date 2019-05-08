Завершена расшифровка самописцев сгоревшего «Суперджета»

Специалисты закончили с расшифровкой параметрического и речевого самописцев, которые находились на борту сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сообщают источники.

«Все самописцы расшифрованы», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника, близкого к расследованию.

По его словам, в настоящее время проводится изучение информации. Он добавил, что на борту использовались самописцы, произведенные американской компанией L-3 Communications, с которых легко скопировать данные.

Тот самописец, который фиксировал техническую информацию о состоянии систем самолета, был обожжен огнем, так как находился в хвосте самолета. При этом речевой самописец никаких повреждений не получил.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.