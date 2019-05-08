В Польше возмутились продажей на американском сайте вещей с фото Освенцима

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный на месте концлагеря нацистов Освенцим, возмутился продажей на американском сайте Redbubble вещей с изображениями из лагеря. На сайте предлагалось купить мини-юбку с фотографией крематория и сумку с фотографией барака, где содержались узники.

«Вы действительно считаете, что продажа таких товаров, как подушки, мини-юбки или сумки с изображением Освенцима – места огромной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 млн человек – приемлемо? Это довольно тревожно и неуважительно», – написали представители музея в Twitter.

В службе поддержки онлайн-магазина отметили, что появление подобных товаров не соответствуют принципам компании, а также сообщили, что сервис примет меры для удаления вещей с сайта. Тем не менее, некоторые товары остались в доступе для заказа. В частности, музей обратил внимание на футболку с надписью «доктор Холокост хочет, чтобы у тебя была борода».

Ранее в Польше напомнили о германском происхождении зла, происходившем в Освенциме.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

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