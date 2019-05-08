В крови покойного вокалиста Prodigy обнаружили кокаин, алкоголь и кодеин

Следствие не смогло установить точных обстоятельств смерти вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, но обнаружило его в крови кокаин, алкоголь и кодеин, говорится в материалах слушаний по делу.

Как отмечается в материалах дела, которое рассматривалось в среду в коронерском суде графства Эссекс, Флинт был найден мертвым в собственном доме. По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина, передает РИА «Новости».

При этом расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

«Я бы предположила самоубийство. Однако, принимая во внимание все материалы дела, я не вижу достаточно доказательств для этого… Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его (Флинта) сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым», – сказала рассматривавший дело коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй.

Близкие Флинта и администратор группы знали о дате слушаний, но не пришли на них.

Напомним, 4 марта вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов. Полиция назвала предварительную причину смерти музыканта.