Российских космонавтов начнут готовить к высадке на другие планеты

В Центр подготовки космонавтов доставлен вертолет с целью отработки космонавтами вертикальной посадки на Луну и Марс, говорится на сайте центра.

«В конце 2018 года мы получили от ФГУП «ЦЭНКИ» вертолет Еврокоптер AS350, который в этом году уже должен быть включен в программу подготовки космонавтов. Это делается для того, чтобы космонавты были знакомы не только с управлением самолетами, но и вертикально взлетающими и садящимися аппаратами. Сформированные таким образом навыки пригодятся им для пилотирования аппаратов, которые будут опускаться на другие планеты», – приводит РИА «Новости» слова начальника центра, героя России Павел Власов.

Ранее Власов рассказывал, что в программу летной подготовки космонавтов решили добавить тренировки на вертолетах, чтобы отработать вертикальную посадку на небесные тела.

Ранее назывались вероятные сроки запуска российской посадочной станции «Луна-25».

Также стало известно, что НАСА заранее объявило себя главой коалиции по исследованию Луны. Газета ВЗГЛЯД писала, какие России шансы на освоение лунных природных ресурсов.