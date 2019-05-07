Водитель маршрутки под Ростовом изнасиловал пассажирку

В Ростовской области 38-летний водитель маршрутного такси изнасиловал 23-летнюю девушку, сообщило региональное следственное управление.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь водителем маршрутного такси, 5 мая 2019 года, находясь в салоне автомобиля, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова-на-Дону, после чего совершил ее изнасилование», – говорится на сайте управления.

В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Как сообщил «Интерфакс» информированный источник, водитель напал на потерпевшую во время следования по маршруту в Аксай.

«В какой-то момент, когда в салоне никого не было, кроме него и девушки, он свернул с указанного маршрута и напал на нее», – рассказал источник.

В августе прошлого года на юго-востоке Москвы таксист напал с ножом на пешехода.

Ранее жительница Москвы Москвичка заявила о попытке изнасилования водителем такси Uber.