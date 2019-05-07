Названа сумма выплат семьям погибших при исполнении в Шереметьево

Семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей в авиакатастрофе в Шереметьево будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, а размер выплат для пострадавших будет определен в индивидуальном порядке.

«По информации Роструда и Фонда социального страхования, при исполнении трудовых обязанностей погибли девять человек и пострадали четыре человека. Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим – единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», – передает ТАСС заявление главы Минтруда Максима Топилина.

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Министр также отметил, что по предварительным подсчетам Пенсионного фонда России (ПФР), право на назначение пенсии по случаю потери кормильца имеют 26 нетрудоспособных членов семей граждан, погибших в результате катастрофы в Шереметьево.

«Данная информация будет еще уточняться. ПФР ведет работу по разъяснению родственникам погибших пенсионных прав», – уточнил Топилин.

Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по 9 млн рублей.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Позже были названы конкретные ошибки пилотов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.