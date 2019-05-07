Премьера Австралии ударили яйцом по затылку

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергся нападению женщины-активистки, ударившей его яйцом по затылку: инцидент произошел во вторник в австралийском Олбери.

«Премьер-министр присутствовал на мероприятии в развлекательном центре в Олбери, когда женщина приблизилась к нему сзади и, предположительно, ударила его яйцом по затылку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

При задержании у нападавшей были обнаружены наркотики. Женщине было предъявлено обвинение в нападении и хранении запрещенных веществ, после чего активистку отпустили под залог с особыми условиями. Судебное разбирательство назначено на 27 мая.

Сам Моррисон написал в Twitter, что был более всего обеспокоен состоянием пожилой женщины, сбитой с ног во время нападения на премьера. Политик сообщил, что власти будут «противостоять бандитизму, будь то трусливые активисты, которые никого не уважают, или воинствующие профсоюзные деятели, стоящие над малым бизнесом».