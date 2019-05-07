В Кремле оценили работу системы проверки деклараций чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил успешную работу системы контроля достоверности деклараций чиновников.

«Такая система выстроена, и она работает», – заявил Песков, комментируя выводы «Левада-центра» по итогам исследования общественного мнения, согласно которым 88% россиян не доверяют декларациям о доходах госслужащих.

«Я не исключаю, что эти 88% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в эту систему входит целый ряд подразделений различных ведомств, в том числе администрации президента, которые вместе с фискальными службами и спецслужбами в постоянном режиме проверяют достоверность данных деклараций чиновников. Песков заметил, что эта система позволяет выявить как намеренные, так и случайные и незначительные ошибки в декларациях.