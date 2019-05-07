Снятое пассажирами видео горящего «Суперджета» используют в расследовании

Взгляд
7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
Разделы

Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
Перейти а раздел…

Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосованияФото: пресс-служба ЦИК
«Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия. Подробности...
Перейти а раздел…

Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
Перейти а раздел…

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 8 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Увеличилось число госпитализированных после крушения «Суперджета»
            Названа основная версия трагедии в ШереметьевоВыяснилось отношение россиян к «Бессмертному полку»В Бельгии рассказали о «новой эре Путина»На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
            Россия решила начать разработку первого атомного авианосцаВ Бундестаге назвали условия отмены антироссийских санкцийГосдеп объяснил отзыв посла из КиеваКитай придумал ответ на эскалацию торговой войны с США
            В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»Турецких военных обучат эксплуатации С-400 в РоссииНовый парламент Эстонии отказался ратифицировать пограничный договор с РоссиейОдин из крупнейших американских банков решил закрыть бизнес в России

            Главная тема


            Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

            «иначе объяснить нельзя»


            Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

            трагедия в Шереметьево


            Британцы восхитились героизмом стюардессы сгоревшего «Суперджета»

            «от слов к делу»


            В Германии назвали авианосцы США «стотысячетонным блефом»

            Видео

            крушение «Суперджета»


            Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

            провал госпереворота


            США попали в Венесуэле в типичную для себя ловушку

            «аэропорт третьего мира»


            Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

            «Весенний шторм»


            Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

            американская экономика


            Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Снятое пассажирами видео горящего «Суперджета» используют в расследовании

            7 мая 2019, 10:47

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Видеозаписи посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево и видео, снятое пассажирами внутри горящего лайнера, будут использованы следователями, сообщил источник в авиационных кругах.

            «Видео с камер наблюдения аэропорта, а также видео, снятое очевидцами как в аэропорту, так и внутри самолета, будут использованы при расследовании», – сказал источник, передает РИА «Новости».

            Он добавил, что первые результаты расследования катастрофы SSJ100 могут появиться через неделю. «Законодательством установлен 30-дневный срок для публикации результатов расследования, однако в связи с высокой общественной важностью данного расследования может быть принято решение огласить первые результаты в течение ближайшей недели, чтобы прекратить спекуляции и порождение недостоверных слухов», – сказал он.

            По его словам, такое решение может принять комиссия, расследующая катастрофу.

            Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек

            В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

            В уголовном деле о катастрофе основной является версия о действиях пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............