Снятое пассажирами видео горящего «Суперджета» используют в расследовании

Видеозаписи посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево и видео, снятое пассажирами внутри горящего лайнера, будут использованы следователями, сообщил источник в авиационных кругах.

«Видео с камер наблюдения аэропорта, а также видео, снятое очевидцами как в аэропорту, так и внутри самолета, будут использованы при расследовании», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Он добавил, что первые результаты расследования катастрофы SSJ100 могут появиться через неделю. «Законодательством установлен 30-дневный срок для публикации результатов расследования, однако в связи с высокой общественной важностью данного расследования может быть принято решение огласить первые результаты в течение ближайшей недели, чтобы прекратить спекуляции и порождение недостоверных слухов», – сказал он.

По его словам, такое решение может принять комиссия, расследующая катастрофу.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

В уголовном деле о катастрофе основной является версия о действиях пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.