Против спикера Рады возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Спикера парламента подозревают в нецелевом использования бюджетных средств, говорится в ответе ведомства на запрос, который был сделан изданием «Украинские новости».

«По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом)», – говорится в ответе бюро.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время ведется досудебное расследование.

В феврале в отношении Парубия и нескольких сотрудников аппарата парламента было возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев отметил, что это фейковая информация.