Взрыв произошел в Киеве, на месте работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел около 11.00 (совпадает с мск). Очевидцы сообщают о разных версиях произошедшего. Согласно первой версии, двое мужчин бросили неизвестный предмет, он взорвался. Согласно второй, неизвестная женщина положила вещи, полила их каким-то веществом, они взорвались, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работает полиция, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Как сообщает сайт «Информатор», взрыв прогремел около 11.20 в бизнес центре «Арена сити», никто не пострадал. Очевидцы заявили, что видели, как мужчина положил в арке какие-то вещи, поджег их и убежал. При этом работники бизнес-центра, посмотрев видео с камер видеонаблюдения, сообщили, что поджигателем была женщина в красной куртке. После взрыва территорию заполнил едкий дым, огонь потушили охранники центра.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители ищут женщину, которая причастна к инциденту.