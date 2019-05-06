При взрыве на химзаводе под Пермью погибли три человека

В результате взрыва, произошедшего при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака ОАО «Уралхим» в городе Березники Пермского края, погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Да, трое погибших. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести», – сказали ТАСС в региональном минздраве.

В свою очередь в МЧС уточнили, что «инцидент произошел при производстве ремонтных работ, не связанных с технологическим процессом. Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло».

«В настоящее время предприятие работает в штатном режиме», – отметил представитель ведомства. К ликвидации последствий ЧП привлекались 30 человек и десять единиц техники, передает РИА «Новости».

Предприятие «Азот» – единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Основная продукция, которую производит филиал «Азот» – это аммиак, азотная кислота, карбамид, нитрит-нитратные соли, аммиачная селитра.