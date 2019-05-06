Трамп поддержал идею «компенсации» двух украденных лет президентства

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею «компенсации» двух украденных у него лет президентства, предложенную американским юристом Джерри Фалуэллом – младшим в связи с «провалившейся попыткой государственного переворота», под которой он понимает расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп поделился c подписчиками сообщением американского юриста Джерри Фалуэлла – младшего, предложившего «компенсировать» президенту США два «украденных» года, во время которых продолжалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера касательно приписываемого России сговора со штабом Трампа якобы с целью вмешательства в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Это была лучшая для Дональда Трампа неделя – никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия, The New York Times признал, что Барак Обама на самом деле шпионил за его предвыборной кампанией, а экономика тем временем процветает», – написал юрист, возглавляющий Университет Либерти в штате Вирджиния.

«Теперь я за то, чтобы ущерб был возмещен – Трампу следует добавить еще два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено этой бесчестной и провалившейся попыткой государственного переворота», – говорится в сообщении Фалуэлла – младшего, которым поделился глава Белого дома.

Американский лидер прокомментировал это предложение, согласившись, что первые два года президентства у него были украдены.

«Несмотря на мой огромный успех как президента, в том числе, вероятно, лучшую экономическую ситуацию и самые успешные первые два года президентства в истории, они украли два года моего (нашего) президентства (из-за выдуманного сговора), и мы никогда не сможем вернуть их обратно. «Охота на ведьм» завершилась, но мы никогда не забудем. Сделаем Америку великой снова!», – написал президент США в своем Twitter.

Напомним, в марте прошлого года Трамп предложил сделать должность президента США пожизненной. Американские СМИ писали, что Трамп завидует председателю КНР Си Цзиньпиню, президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, которые руководят своими странами значительный период времени.

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