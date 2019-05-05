В Крыму рассказали, что заставило плакать членов делегации из США

Делегация из Соединенных Штатов во время визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе была растрогана героической обороной города во времена Великой Отечественной войны, сообщила председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма, координатор визита Татьяна Бухарина.

«Во время визита в Севастополь делегация была растрогана до слез историческим величием и героическим наследием города», – приводит ее слова РИА «Новости».

Бухарина отметила, что американских делегатов поразил музейный комплекс «35-я береговая батарея», после его посещения «многие не могли сдержать слез».

Она сообщила также, что делегация из США намерена снова посетить Крым, но уже после запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.

Накануне представитель американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что делегация из США «влюбилась» в Крым. Он также подчеркивал, что Крым полностью интегрировался в Россию.