Помпео заявил о необходимости ухода России из Венесуэлы

России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле, США хотят, чтобы из этой страны убрались и остальные государства, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Россиянам придется уйти (из Венесуэлы), такова наша точка зрения. Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны», – передает ТАСС слова Помпео.

Помпео ранее заявил, что собирается обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее Москвы.

1 мая Лавров и Помпео уже обменялись претензиями по Венесуэле.