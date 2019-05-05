Из свалившегося в реку Boeing 737 достали бортовой самописец

Сотрудникам Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США удалось извлечь бортовой самописец самолета Boeing 737, который при посадке во Флориде выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и упал в реку, сообщил вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг.

По его словам, извлеченный бортовой самописец даст всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси, передает ТАСС.

«Мы узнаем, были ли задействованы тормоза», – сказал Ландсберг, пояснив, что самописец отправлен на экспертизу в Вашингтон, для которой потребуется время.

Представитель НУБТ признал, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа пока находится в самолете. Это обусловлено тем, что данная аппаратура расположена в хвостовой части Boeing 737, нижняя часть фюзеляжа которого до сих пор погружена в воды реки Сент-Джонс.

«Мы будем крайне осторожны и сохраним драгоценные вещественные доказательства», – обещал Ландсберг в эфире телекомпании CNN.

Старший по должности на базе ВМС США в Джексонвилле Майкл Коннор информировал, что прорабатываются различные варианты извлечения лайнера из реки. Пока же сотрудники Береговой охраны установили вокруг Boeing 737 плавучее боновое заграждение, чтобы свести к минимуму разлив топлива из баков воздушного судна.

По информации телеканала, приводнившийся самолет летел с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе во Флориду. На борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли работы для Пентагона. По уточненным данным, госпитализация потребовалась 22 лицам, в том числе трехмесячному ребенку, большинство уже выписано.

Накануне коммерческий самолет Boeing 737 свалился в реку в американском штате Флорида.