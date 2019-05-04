Появилось видео с места падения Boeing 737 в реку в США

В Сети опубликованы кадры с места падения Boeing 737, на борту которого находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, в реку в американском городе Джексонвилл во Флориде.

Видео опубликовал телеканал RT.

Напомним, коммерческий самолет Boeing 737 свалился в реку в американском штате Флорида. Госпитализировали 21 человека.

По информации CNN, приводнившийся самолет летел с базы на Кубе во Флориду. Он доставлял военных, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно на Кубу.