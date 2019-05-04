Больше 20 человек госпитализировали после падения Boeing 737 в реку в США

В Джексонвилле (США) 21 человек госпитализирован после падения Boeing 737 в реку, сообщили в офисе шерифа города.

В Twitter офиса сообщается, что «21 взрослый перевезен в местную больницу офисом шерифа в Джексонвилле».

Отмечается, что серьезных травм никто не получил.

Ранее стало известно, что коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого находилось 143 человека, свалился в реку в американском штате Флорида.