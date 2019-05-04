В ДНР заявили о появлении флага вермахта на позициях украинских силовиков

Военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань заявил, что украинские военные из националистического полка «Азов» вывесили над своими позициями флаг гитлеровской армии.

Астрахань заявил, что «Азов» перебросили к населенному пункту Марьинка «на усиление к 24-й бригаде». Украинские военные «в первые же дни своего присутствия там (...) отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта – армии нацистской Германии», передает РИА «Новости».

Он отметил, что это было сделано специально в преддверии 9 Мая.

Напомним, «Азов» – один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе.

Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме.

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