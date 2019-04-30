На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Во Львове на одну из свадеб поздравить жениха и невесту пришли гости в военной форме, напоминающей нацистскую.

Фото опубликовал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На снимке можно увидеть молодоженов в свадебных нарядах и их приглашенных гостей. Они позируют на площади рядом с памятником митрополиту греко-католической церкви Андрею Шептицкому, который в свое время сотрудничал с нацистами.

В то время, как дети одеты в национальные вышиванки, несколько участников свадебной фотосессии стоят в военной форме, напоминающей немецкую военную форму солдат Вермахта.