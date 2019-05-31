Ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу

Ответные импортные пошлины Китая в отношении более 5 тыс. товаров из США на общую сумму 60 млрд долларов вступили в силу.

Ответные пошлины Китая вступили в силу 1 июня в 00.00 по местному времени (31 мая 19.00 мск). По данным Комитета по таможенным тарифам Госсовета, в отношении 2493 наименований пошлины повышены до 25%, для 1078 товарных позиций – до 20%. Пошлины в отношении еще 974 наименований повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами 5%, передает ТАСС.

Также сообщается, что лидеры Китая и США могут провести двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня.

Газета South China Morning Post со ссылкой на влиятельного правительственного эксперта, бывшего председателя Народного банка Китая Дай Сянлуна сообщает, что в ходе встречи лидеры могут обсудить торговые споры между странами, но китайская сторона не ожидает серьезного прорыва по этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял о неготовности заключить торговую сделку с Китаем.

Напомним, 11 мая Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины, также приказав, начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов, после чего Китай ввел ответные пошлины.

В России отметили, что торговая война США и Китая отрицательно скажется на мировом экономическом климате.