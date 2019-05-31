Назван ущерб от прошедшей в Москве грозы

Во время грозы в Москве упали деревья, которые повредили легковые автомобили и остановку общественного транспорта, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

Он подчеркнул, что люди в результате стихии не пострадали.

Накануне спасатели предупреждали жителей и гостей Москвы о том, что в столице пройдет гроза, сопровождающаяся шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду.