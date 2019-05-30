Экс-посол Грузии попросил у Зеленского гражданства

Экс-посол Грузии в Киеве Григол Катамадзе попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить ему украинское гражданство.

«Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием (украинское издание «Гордон») и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве», – передает его слова ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Он добавил, что для него было тяжело отказаться от грузинского гражданства. Это решение он назвал серьезным шагом.

«Но мне очень важно и интересно быть причастным к позитивным изменениям, которые – абсолютно в этом убежден – будут происходить на Украине», – отметил Катамадзе.

Во вторник Зеленский вернул гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он приехал в украинскую столицу уже на следующий день.