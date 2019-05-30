Россия обвинила США в спланированной атаке на режим контроля над вооружениями

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов категорически отверг утверждения представителя Пентагона о «несоблюдении» Россией моратория на проведение ядерных испытаний, назвав их хорошо спланированной атакой на режим контроля над вооружениями.

Антонов подчеркнул, что Россия категорически отвергает эти обвинения, передает ТАСС.

«Международное сообщество, в том числе Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), прекрасно знает, что Россия четко соблюдает договор», – сказал посол в Соединенных Штатах.

При этом он напомнил, что Россия давно ратифицировала это соглашение, а США долгие годы отказываются это сделать.

Кроме того, Антонов обратил особое внимание на способ, который был использован американской стороной, чтобы высказать свои претензии. «Это не говорится на консультациях, а делается через прессу», – указал посол, выразив в связи с этим свое удивление.

Антонов отметил, что это напоминает «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности».

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший выступил с утверждением, что Москва якобы не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. В ответ МИД России обвинил США в использовании нечистоплотных приемов в попытке перевести стрелки на Москву.

Отметим, международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.

В Совфеде призвали серьезно отнестись к заявлению представителя Пентагона, предположив, что Соединенные Штаты намереваются нарушить договор, возобновив ядерные испытания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Пентагону померещились ядерные взрывы, которые якобы проводит Россия.

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