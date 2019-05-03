Анонсирован визит в Россию делегации Правительства национального согласия Ливии

Заместитель главы президентского совета Ливии при Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Ахмед Майтыг заявил, что после майских праздников в Россию прибудет делегация ПНС.

«Отношения с Россией сложились более чем отличные, я посещал Россию три раза и у меня отличные отношения с руководством страны. Мы связывались дважды по телефону с господином Богдановым за последнее время и с господином Лавровым мы встречались неоднократно. И МИД России выразил желание пригласить делегацию, которую я возглавлю», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что будет в Москве после майских праздников.

Он добавил, что ПНС Ливии намерено возобновить ряд российско-ливийских проектов после визита делегации в Москву.

Ранее на этой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии.

До этого Эрдоган провел телефонный разговор с главой ПНС Ливии Фаизом Сараджем.

В то же время президент США Дональд Трамп проводил переговоры с лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.