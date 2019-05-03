Мэра украинского города засняли в форме СС и с нацистским приветствием

В соцсетях появилось фото мэра города Карловка Полтавской области Александра Наконечного, на котором он позирует в форме офицера немецкой армии периода Второй Мировой войны и с характерным нацистским приветствием.

«Мэр города Карловка Полтавской обл. Государственный служащий Наконечный. Лидер общественного мнения... Представитель ВО «Свобода». У меня вопросов нет», – написал предприниматель Сергей Чередниченко, опубликовав в своем Facebook фото «зигующего» мэра.

Наконечный стал мэром Карловки в октябре 2015 года, до этого был председателем Карловской районной государственной администрации, но был уволен после коррупционного правонарушения, сообщает «Страна».