Путин поручил выдвинуть Россию на проведение Всемирных игр ТАФИСА

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать выдвижение страны в качестве кандидата на Всемирные игры ТАФИСА «Спорт для всех» в 2024 году.

«Проработать вопросы, касающиеся... выдвижения РФ в качестве государства-кандидата на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт для всех»... Срок – 2 декабря 2019 года», – сообщается в поручении, передает РИА «Новости».

Также глава государства поручил проработать вопросы создания центров раннего физического развития детей, проведения всероссийских спортивных игр по зимним и летним видам спорта среди любителей.

Путин также поручил изучить вопрос повышения премий членам спортивных сборных команд России по Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм.

Ранее президент поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020