Чайка призвал уточнить параметры включения НКО в реестр иноагентов

Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы включать в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Чайка заявил, что «необходимо внести поправки в закон и дополнить положениями, позволяющими вносить в реестр иностранных агентов НКО при получении ими финансирования от российских юридических лиц, учредители которых являются иностранцы», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что такие НКО – это «вроде как российская структура», процессами которой, «по сути, управляют (...) иностранные граждане».

Ранее стало известно, что финансирование НКО в России из-за рубежа достигло 85 млрд рублей.

Напомним, вступивший в силу в ноябре 2012 года закон об НКО обязывает любую организацию, занимающуюся политической деятельностью и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента.

Президент Владимир Путин, сравнивая законы об иностранных агентах в России и США, заметил, что на территории Соединенных Штатов он жестче.