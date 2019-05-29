В Москве решили не позволять мотоциклистам ездить по выделенным полосам

Мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам, заявил заместитель мэра города Максим Ликсутов.

«Мы проводили эксперимент с профессиональными мотоциклистами, скорой помощью, МЧС. Тестировали возможность проезда по выделенным полосам на мотоцикле. К сожалению, наши тесты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам», – заявил чиновник в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС.

Ликсутов пояснил, что риск аварии повышается из-за большого радиуса разворота и отъезда с остановки длинных автобусов, у которых есть «гармошка».

Ранее в ГИБДД предложили повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.