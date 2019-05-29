Проект российской станции на Венере подготовлен к конструкторским работам

Проект российской станции «Венера-Д» по исследованию второй по счету от Солнца планеты готов к конструкторским работам (ОКР), для их начала необходимо финансирование, говорится в решении совета РАН по космосу.

«Проект полностью готов для открытия ОКР. Для продолжения работ в 2019 году (совместно с НАСА) требуется начало промышленных проработок и финансирование первого этапа ОКР (технические предложения) по линии госкорпорации «Роскосмос», – сообщается в документе, передает РИА «Новости».

Также там говорится, что начать финансирование нужно в 2020 году, в случае, если этап технических предложений будет успешно пройден.

Кроме того, в нем отмечается предложение направить обращение Роскосмосу «о необходимости начать финансирование первых этапов ОКР «Венера-Д» в сотрудничестве с НАСА с предполагаемой датой запуска миссии в 2029 году».

Ранее сообщалось, что «Венера-Д» сможет проработать на поверхности планеты не больше трех часов, после чего выйдет из строя радиосистема аппарата.