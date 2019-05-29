Матвиенко прервала комплименты уходящего сенатора

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала комплименты в свой адрес от уходящего сенатора Дмитрия Мезенцева, отметив с улыбкой, что ее не провожают.

Совет Федерации в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Мезенцева. Он написал заявление о уходе после того, как был назначен послом России в Белоруссии.

Мезенцев подчеркнул, что Совет Федерации – это слаженная, профессиональная команда, которая успешно работает благодаря тому, что спикер Матвиенко «умеет сплотить очень разных людей» по характеру, по опыту, по устремлениям, по политическим взглядам. Парламентарий подчеркнул высокий профессионализм и мудрость Матвиенко.

«Дмитрий Федорович, пожалуйста, остановитесь, меня не провожают», – улыбаясь, ответила ему Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она добавила, что после таких комплиментов в ее адрес «опять пойдут слухи, что со мной прощаются».

«Слухам не верим», – ответил ей Мезенцев.

В своем прощальном выступлении Мезенцев также заметил, что работа в Совете Федерации была для него годами нового опыта, «временем, когда сопричастен к работе по формированию законодательной базы страны, право и ответственность отстаивать интересы (своего) региона».

20 мая стало известно об увольнении более 10 сотрудников отдела политики газеты «Коммерсант». В качестве причины увольнения называлась статья о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации.