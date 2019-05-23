Белоруссия дала согласие на назначение нового посла России

Белоруссия дала предварительное согласие (агреман) на назначение Дмитрия Мезенцева послом в Минске, об этом сообщил глава МИД страны Владимир Макей.

«Все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены», – заявил министр, передает БелТА.

Он отметил, что встретится с Мезенцевым, как только тот прибудет в Минск.

В конце апреля посол России в Минске Михаил Бабич, действия которого вызывали раздражение у белорусских властей, уступил свое место Дмитрию Мезенцеву. Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.