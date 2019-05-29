Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил против полного запрета на ввоз гражданами из-за границы мясных и молочных продуктов.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить», – приводит его слова ТАСС.

Данкверт отметил, что подобные ограничения действуют во всех цивилизованных странах, так как подобного рода еда может представлять угрозу независимо от ввозимого объема.

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», – сказал глава Россельхознадзора.

Ранее Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. По информации «Ведомостей», речь идет об усилении контроля за багажом и ручной кладью на границе и ужесточении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько хамона и пармезана можно ввезти в Россию в частном порядке.

Возможность запрета ввоза подобной продукции также комментировал газете ВЗГЛЯД музыкант Андрей Макаревич.